СМИ: у российских ВКС поменяется командир

Сразу два источника в Минобороны РФ сообщили журналистам о смене руководства в российских военно-космических силах. Нынешний глава ВКС России Виктор Бандарев готовится уйти в Совет Федерации.

Источники в военном ведомстве России сообщают об уходе командующего ВКС Виктора Бондырева со своего поста в Совет Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на информаторов в Минобороны РФ. Журналистам стало известно, что на место Бондарева придет нынешний командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Ожидается, что генерал-полковник Сергей Суровикин станет главой ВКС в октябре текущего года.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба.