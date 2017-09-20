НАТО увеличит военное присутствие в Афганистане

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сокращении американского военного присутствия в Афганистане. А вот у Североатлантического альянса планы противоположные: военных НАТО станет на несколько тысяч больше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие в Афганистане будет увеличено на несколько тысяч инструкторов, которые будут обучать афганских военных, пишет газета «Известия».

При этом Столтенберг подчеркнул, что стратегию США относительно Афганистана и Южной Азии он полностью поддерживает. Генсек НАТО имел ввиду не объявленное Америкой сокращение военного присутствия в Афганистане, а решение Вашингтона не объявлять о численности своего контингента в республике и о планах военных операций в ней.