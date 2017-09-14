Китайские учёные объявили на весь мир о создании рабочего варианта микроволнового двигателя EmDrive, работу которого трудно объяснить фундаментальными законами классической физики. Двигатель работает без выброса реактивной массы, ему не нужно топливо.



В эфире радио Sputnik крайне категоричен был ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт: – Это блеф. Никак нельзя нарушить законы физики, какое бы устройство ни создавали. На то и есть законы физики, что они не нарушаются.



Китай очень серьёзно занимается космосом, и всё новое, что делается в мире, он способен освоить. Ведь изначально EmDrive изобрели в Англии. Успешные испытания в космосе квантового микроволнового двигателя EmDrive – это революция в физике и космическом двигателестроении. Американцы не отстают, но в НАСА полностью засекретили работы по EmDrive, а китайцы кое-что выдают, но с осторожностью, дезинформируя и занижая создаваемую силу тяги, называя её в миллиньютонах на кВт мощности. Хотя на самом деле они ещё в 2008–2010 годах достигли усилий 0,72 ньютона. Для сравнения современный ракетный реактивный двигатель (РД) создаёт тягу максимум 1 ньютон на кВт. Это указывает на то, что двигатель EmDrive по своим характеристикам приближается к классическому ракетному. По заявлению китайских инженеров, они в ближайшее время увеличат тягу данного двигателя в 100 раз. А это означает, что EmDrive по своим характеристикам превзойдёт РД на порядок и более. Ведь EmDrive может одинаково работать как в атмосфере, так и в открытом космосе. Мир стоит на пороге реальных «звёздных войн».



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



