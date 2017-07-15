Минобороны России объявило о завершении весеннего призыва-2017

Министерство обороны РФ сегодня объявило о завершении весеннего призыва-2017. По данным Минобороны, для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы России этой весной было призвано и направлено 142 тысячи новобранцев.

Все новобранцы перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены специальной формой одежды, несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

Как отметили в ведомстве, для прохождения военной службы призывники, имеющие свои семьи и детей, больных и родителей пенсионного возраста, направлялись, по возможности, вблизи мест их проживания.

В весенний призыв-2017 почти каждый пятый новобранец, отправленный для прохождения военной службы в войска, с высшим образованием. Выпускникам вузов была предоставлена возможность выбора службы по призыву – 1 год или службы по контракту – 2 года. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах.

Одной из особенностей весенней призывной кампании стало предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в колледжах, на весь период обучения. Ранее отсрочка предоставлялась в таких случаях до достижения возраста 20 лет.

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу 1 января 2017 года.