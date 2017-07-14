Состоялась первая тренировка Главного Военно-Морского парада

Первая тренировка экипажей кораблей, которые будут участвовать в Главном Военно-Морском параде, прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в тренировке участвовали около 15 кораблей основных классов, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Военные моряки отработали элементы взаимного маневрирования, движения в строю кильватера. Также проверялись действия корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - боевой информационный пост - штурман", знания вахтенными офицерами и штурманскими специалистами навигационных особенностей района плавания.

Главный Военно-Морской парад пройдет 30 июля.