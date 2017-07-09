Названа дата серийных поставок С-500 в Вооруженные силы РФ

Серийные поставки новейшей системы ПВО С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ начнутся с 2019 года.

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО «Алмаз-Антей»" Александр Ведров сообщил, что серийные поставки зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» в армию начнутся в 2019 году, - передает "Интерфакс".

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев ранее в апреле сообщал, что ВКС в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Система может одновременно поразить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

В армии России уже ведется подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.