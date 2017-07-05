В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

Военнослужащие российской военной базы в Южном федеральном округе были подняты по тревоге 5 июля. Об этом сообщает глава пресс-службы ЮВО Александр Дворников. Солдат перебросили на полигон Дзарцеми.

Порядка двух тысяч военнослужащих в ЮВО и свыше тысячи единиц военной техники подняли по тревоге на российской базе в Южной Осетии. В штабе ЮВО пояснили, что подъем по тревоге и выдвижение на полигон – это учения, проверка боеготовности части.

На полигоне Дзарцеми солдаты в составе механизированных колонн проведут стрельбы из всех видов стрелкового оружия и выполнят задания по тактической и специальной болевой подготовке. Военных проверяют и на умение водить боевые машины.