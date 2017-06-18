США испугались появлению в российской армии новых «больших пушек»

Под заголовком «У российской армии скоро появятся новые "большие пушки"» вышла статья в издании The National Interest, в которой говорится о модернизированной версии самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

В частности, сообщается о десятках САУ, вошедших в подразделения Первой танковой армии в Московской области. Они будут использованы во время учений уже этим летом. Как говорят эксперты издания, в войска поступает усовершенствованная версия «Мста-С», снабженная новой системой управления огнем, и с другими улучшенными характеристиками.

Обозреватель американского издания Дэйв Маджумдар упрекнул оборонное ведомство США в том, что Пентагон направляет в армию США лишь модификации устаревших моделей техники 1960-х годов, в то время, как российская сторона занимается производством новейшего вооружения.

Как подчеркивает издание, это только начало масштабного перевооружения. В дальнейшем в российские войска поступит еще более совершенная 152-миллиметровая САУ 2С35 «Коалиция-СВ» со скорострельностью 15-20 выстрелов в минуту.

Ранее стало известно, что новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, удостоившись похвалы лично президента Дональда Трампа, оказался небоеспособен.