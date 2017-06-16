Самый дорогой авианосец США оказался небоеспособен

Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, удостоившись похвалы лично президента Дональда Трампа, оказался небоеспособен.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на документы ВМФ США, корабль не может принимать и отправлять истребители. Согласно документам, чтобы устранить технические неполадки американскому бюджету придется выплатить еще две стоимости аэрофинешера (система, принимающая самолет на палубу) – его цена выросла с 301 миллиона долларов до 961 миллиона.

Кроме того, авианосец не может запускать истребители F/A-18, у которых полностью заправлены дополнительные топливные баки, расположенные под крыльями. Агентство отмечает, что это может значительно снизить эффективность истребителей в бою.