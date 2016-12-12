Стало известно, на кого обменяли тело погибшего под Пальмирой российского военнослужащего Александра Прохоренко. Он был окружен террористами и вызвал огонь на себя, за что был прозван западными журналистами «русским Рэмбо».

Как рассказал «Газете.Ru» один из участников обмена, «торги» с террористами затянулись на целый месяц (с 21 марта по 21 апреля), поскольку боевики выдвигали много требований. На родине о гибели шестого официально признанного погибшим в Сирии российского военного стало известно 24 марта. Тогда же Минобороны России направило письмо курдской группировке «Отряды народной самообороны» с просьбой помочь в получении тела погибшего россиянина (они же и получили тело, после чего передали его российскому командованию).

Старший лейтенант Прохоренко выполнял задачи по наведению авиаударов по позициям террористов в районе Пальмиры, а после гибели его тело забрали боевики ИГ (террористическая организация запрещена в России Верховным судом). В итоге была достигнута договоренность обменять погибшего спецназовца на шестерых пленных боевиков. 6 мая 25-летний герой России был похоронен на своей малой родине, в Оренбургской области. А в августе у него родилась дочь.





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