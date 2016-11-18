Российские снайперы смогут попадать в цель из движущегося транспорта

До сих пор снайперский огонь из движущейся машины считался если не малоэффективным, то трудным делом. С появлением новой разработки компаний 5.45 Design и «Стабилизация» многое может измениться.

Снайперские винтовки скоро можно будет устанавливать на гиростабилизированный станок, позволяющий значительно снизить колебания прицела во время тряски и качки. Подобная разработка под названием AimLock существует в США.

Масса системы будет весить 28 кг, в неё входят крепление и платформа. В последней установлены электронные гироскопы, измеряющие степень вибрации и отклонений по нескольким осям и дающие сигнал на специальный электропривод стабилизатора. На платформе, способной поворачиваться на 360 градусов по горизонтали и от минус 70 до плюс 30 градусов по вертикали, установлена популярная планка Пикатинни, позволяющая жестко закрепить оружие. В дальнейшем на основе станка для снайперов предполагается разработать аналог для пулемётчиков.

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