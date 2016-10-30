Российские субмарины с крылатыми ракетами направились в сторону Сирии

Класс подводных кораблей не называется, но известно, что субмарин три и они готовы присоединиться к группе кораблей, которую возглавляет крейсер «Адмирал Кузнецов». Известно, что субмарины вооружены ракетами.

О передвижении российских подлодок сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на своих информаторов в военном флоте. Журналисты разузнали, что в сторону Сирии направляются три субмарины, которых обнаружили силы британского королевского флота. ВМС Британии, как известно, сопровождают российскую корабельную группу.

Сообщается, что британцами обнаружена атомная субмарина «Акула» и дизельная подлодка класса «Кило», которые вошли в Северную Атлантику, покинув свои базы в Мурманске, пишет «Газета.ru».