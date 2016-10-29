Минобороны РФ: Америка извинилась за инцидент в сирийском небе

За критическое сближение американского самолета с истребителем российских ВКС в небе над Сирией в Минобороны США извинились и обещали провести с пилотами разъяснительную беседу, чтобы такое не повторилось.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков 29 октября сообщил журналистам, что попытки американского руководства возложить ответственность за упомянутый инцидент на РФ успехом не увенчались, пишет «Российская газета».

Игорь Конашенков напомнил американской стороне хронологию инцидента. 17 октября американский самолет E-3 AWACS нарушил требования безопасности и отклонился от положенной высоты почти на километр. В итоге самолет США оказался почти в пятистах метрах от российского СУ-35, а это критическое расстояние.

Командование российских ВКС незамедлительно потребовало объяснений от США и получило их. Американская сторона признала за собой вину за инцидент и обещала провести среди своих пилотов соответствующую разъяснительную работу для предупреждения аналогичных ситуаций в будущем.