Ракетный центр имени академика Макеева представил первое изображение новой российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», называемой в западной классификации «Сатаной-2».







Фото: makeyev.ru



Как видим, Россия не на словах, а на деле готовится к ответу на американские планы «быстрого глобального удара». Американцы же, начав гиперзвуковую гонку, пока в ней особо не преуспели. Предполагается, что на вооружение РС-28 «Сармат» поступит уже в 2018 году и заменит ракеты Р-36м «Воевода».

Какие только угрожающие эпитеты западная пресса не приписывает российскому «Сатане», которого не в состоянии остановить никакие системы ПРО. Так американская газета «The New York Post» приписывает способность российской ракете создать ад на земле. «Путинская "Сатана" сотрет с лица Земли все восточное побережье Америки за несколько минут, если когда - нибудь начнется Третья мировая война!», - пугает The Sun.

Английская The Daily Mail назвала «Сартмат» «самым серьезным предупреждением Западу», опубликовав в подтверждение карту, иллюстрирующую «зону разрушения» в случае ее запуска по Британским островам. В зону поражения попадает не только Лондон, но и большая часть Великобритании, а также север Франции, Бельгия и Нидерланды.





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