Россия перебрасывает подразделения ВДВ в Египет

Россия готовит к переброске своих десантников в египетский Эль-Аламейн для соединения с египетским спецназом и участия в военных маневрах «Защитники дружбы», которые начнутся на рассвете 15 октября.

По сценарию учений наши десантники со спецподразделениями Египта будут препятствовать массивной террористической атаке некоего «соседнего государства» (по соседству – Ливия), передает inosmi.ru.

Специалисты считают, что подобными учениями Владимир Путин может создать крепкую шиитскую коалицию: Иран, Ирак и Сирия. И при этом поссорить давних друзей – США и Египет, который вскоре примет 500 российских военных, 15 самолетов и вертолеты. Сообщается, что российская сторона планирует разместить своих военных в Египте на постоянной основе, - по этому поводу уже ведутся переговоры.