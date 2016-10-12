Украинский политик: Украина неспособна создать свой самолет
12 октября 2016, 22:43 [ «АН-онлайн» ]
Отрасли Военно-промышленного комплекса Украины все уничтожены, потенциал нулевой и денег нет. Такой диагноз поставил отечественному ВПК председатель комитета нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.
Политик сделал это заявление в рамках круглого стола в в Инстиуте Горшенина, где обсуждалась возможность создать украинский военый самолет, передает «Левый берег».
Пашинский посоветовал даже не мечтать на тему о создании собственного самолета и просил помнить, что такой проект потребует 3-4 миллиардов долларов, в то время как Гособоронзаказ на текущий год – всего чуть больше 100 миллионов долларов. При таком раскладе Пашинский посоветовал собравшимся перестать фантазировать. Политик признался, что предел потенциала Украины – это создание броневика "Дозор" и миномета "Молот", да и то в штучных количествах, потому что что фактически все предприятия ВПК Украины стоят без заказов.