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РЛС «Воронеж-ДМ» засекла ракеты не из Северной Америки, а российские, учебные

5 октября 2016, 21:04 [ «АН-онлайн» ]

РЛС «Воронеж-ДМ» засекла ракеты не из Северной Америки, а российские, учебные
globallookpress.com

Расположенная в Красноярском крае новейшая радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» засекла пуски учебных целей, а вовсе не баллистические ракеты со стороны Северной Америки, как ранее сообщали ряд СМИ.

Вооруженные силы России в рамках госиспытаний провели несколько учебных пусков, которые РЛС и обнаружила в штатном порядке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь генконструктора «РТИ» Константин Полторанин, передает ТАСС.

Полторанин уточнил, что речь вовсе не идет ни о какой Северной Америке, - это были отечественные учебные пуски.

Ранее в СМИ появилась информация, что новейшая радиолокационная станция высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ» впервые обнаружила баллистическую цель якобы со стороны Северной Америки.

 

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