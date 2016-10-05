РЛС «Воронеж-ДМ» засекла ракеты не из Северной Америки, а российские, учебные

Расположенная в Красноярском крае новейшая радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» засекла пуски учебных целей, а вовсе не баллистические ракеты со стороны Северной Америки, как ранее сообщали ряд СМИ.

Вооруженные силы России в рамках госиспытаний провели несколько учебных пусков, которые РЛС и обнаружила в штатном порядке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь генконструктора «РТИ» Константин Полторанин, передает ТАСС.

Полторанин уточнил, что речь вовсе не идет ни о какой Северной Америке, - это были отечественные учебные пуски.

Ранее в СМИ появилась информация, что новейшая радиолокационная станция высокой заводской готовности «Воронеж-ДМ» впервые обнаружила баллистическую цель якобы со стороны Северной Америки.