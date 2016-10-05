В США разработали армейский внедорожник на водородном топливе (ФОТО)
5 октября 2016, 19:44 [ «АН-онлайн» ]
Армия США в 2017 году приступит к полевым испытаниям новой машины Colorado ZH2. Это новейший внедорожник для нужд армии с водородными топливными элементами. Автомобиль создала компания Chevrolet.
Армия США использует внедорожники нескольких типов, и все имеют несколько общих недостатков. Один из главных – излишняя шумность машин: двигатель внутреннего сгорания дает о себе знать издалека.
Кроме того, ремонт и техобслуживание джипов требуют специального оборудования.
Colorado ZH2 - тихий, так как двигается на электромоторах, которые питаются от водородных топливных элементов. При этом неисправность этих топливных элементов, можно устранить в поле «на коленке».
Новый внедорожник удобен и тем, что может быть подключения к общей электросети полевого лагеря или аванпоста. Colorado ZH2 выдает мощность до 25 киловатт в «среднем» режиме и до 50 киловатт - в работе на пределе.
Продукт работы водородных элементов - вода. Ее же можно использовать для мытья автомобиля или других водных процедур, а при небольшой доработке (добавка минеральных солей) - и для питья, передает сайт korrespondent.net.