Армия США в 2017 году приступит к полевым испытаниям новой машины Colorado ZH2. Это новейший внедорожник для нужд армии с водородными топливными элементами. Автомобиль создала компания Chevrolet.

Армия США использует внедорожники нескольких типов, и все имеют несколько общих недостатков. Один из главных – излишняя шумность машин: двигатель внутреннего сгорания дает о себе знать издалека.

Кроме того, ремонт и техобслуживание джипов требуют специального оборудования.

Colorado ZH2 - тихий, так как двигается на электромоторах, которые питаются от водородных топливных элементов. При этом неисправность этих топливных элементов, можно устранить в поле «на коленке».

Новый внедорожник удобен и тем, что может быть подключения к общей электросети полевого лагеря или аванпоста. Colorado ZH2 выдает мощность до 25 киловатт в «среднем» режиме и до 50 киловатт - в работе на пределе.

Продукт работы водородных элементов - вода. Ее же можно использовать для мытья автомобиля или других водных процедур, а при небольшой доработке (добавка минеральных солей) - и для питья, передает сайт korrespondent.net.