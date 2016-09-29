В России с 1 октября объявлен призыв в армию

Президент РФ и главнокомандующий Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Об этом 29 сентября сообщает сайт Кремля. Согласно приказу, с 1 октября по 31 декабря 2016 г призыву подлежат 152 тыс. человек.

Правительству Российской Федерации, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и всем призывным комиссиям приказано обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России, говорится в документе.

Приказ также касается увольнения отслуживших положенный срок солдат, матросов, сержантов и старшин. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Весенний призыв 2016 года коснулся 155 тысяч человек, осенний призыв 2015-го - 147 тысяч человек, передает РИА Новости.