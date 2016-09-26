Российская армия будет побеждать противника гиперзвуком

Россия вскоре станет обладателем гиперзвукового оружия. Уже в начале следующего десятилетия новый вид оружия будет разработан и испытан. Об этом заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Борис Обносов считает, что гиперзвуковое оружие может появиться в начале следующего десятилетия, пишет "Коммерсантъ".

Обносов считает, что гиперзвуковое оружие даст новое дыхание всем отраслям науки, в первую очередь аэродинамике, вычислительным методам и двигателестроению. Ракетчик отметил, что в настоящее время его корпорация плотно сотрудничает по гиперзвуковым наработкам с РАН и с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии.