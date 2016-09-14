«Морское взаимодействие-2016» в Южно-Китайском море стартовало

13 сентября в порту Чжаньцзян началось российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2016».

- Совместное учение проводится в знаковый для нашего ВМФ год – год 320-летия со дня образования регулярного флота России, – заявил на торжественной церемонии открытия учения заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков. – Для нас особенно важно, что именно в этот год мы впервые проводим такие манёвры в акватории Южно-Китайского моря, у наших китайских друзей. Проведённая серия таких ежегодных тренировок позволила нам отработать вопросы управления силами от отдельной тактической единицы до группировок разнородных сил. Ныне же учения имеют ряд особенностей…

Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», большого десантного корабля «Пересвет», морского буксира «Алатау» и среднего морского танкера «Печенга» под флагом командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Вадима Кулить прибыл в Китайскую Народную Республику. При заходе в порт военные моряки двух стран обменялись «салютами наций», дав 21 орудийный залп с каждой стороны. На причале тихоокеанцев под музыку военного оркестра встречали представители командования ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, рота Почётного караула.

Как сообщили корреспонденту «АН» в штабе ТОФ, совместное учение продлится по 19 сентября в воздушном пространстве, прибрежной и морской акватории в северо-западной части Южно-Китайского моря неподалёку от провинции Гуандун. Сейчас идёт подготовка, активная его фаза начнётся 15 сентября. Моряки отработают действия по обороне кораблей на якорной стоянке, поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Планируются также нанесение артиллерийских ударов по морским мишеням, проведение противолодочных и поисково-спасательных действий, а на заключительном этапе – высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный противником остров.

Подобные учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в пятый раз и направлены на укрепление практического сотрудничества флотов двух стран в противостоянии различным возможным угрозам в морских широтах.

В первые дни пребывания в Китае моряки-тихоокеанцы поднялись с экскурсией на борт флагманского корабля хозяев – эскадренного миноносца «Гуанчжоу», а те, в свою очередь, с нескрываемым интересом посетили БПК «Адмирал Трибуц».

- Четыре года служу на эсминце, очень нравится жизнь на боевом корабле, – рассказала специалист противохимической защиты мичман Лю Жуй. – Тем интереснее моё знакомство с русскими моряками, первое участие в таких учениях.

Первое российско-китайское «Морское взаимодействие» прошло в апреле 2012 года в Жёлтом море вблизи порта Циндао. Оно было поистине масштабным: на морской акватории маневрировали 25 кораблей и подводных лодок, в небе барражировали 13 самолётов и девять вертолётов, на «захваченное» судно высаживались два отряда спецназа. То учение высоко оценило командование флотов обеих государств.

В этот же разв учениях задействуют 13 надводных кораблей, две подводные лодки, более 20 самолётов и вертолётов, 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортёров и амфибийных броневых машин.

Константин ЛОБКОВ

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