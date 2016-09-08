«Армия-2016» на берегах Тихого океана

Военно-технический форум «Армия-2016» открылся на этой неделе во Владивостоке.

- Современная геополитическая обстановка в мире требует от Вооружённых сил максимальной мобильности, технической оснащённости, способности оперативно выполнить задачи по защите государства, – подчеркнул командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин на церемонии открытия форума.

Командующий отметил, что в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» во Владивостоке участвуют более 20 предприятий военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений со всей России.

На церемонии открытия форума также прошло награждение: орден Александра Невского получил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, орден Мужества – командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Алексей Салмин. Высоких правительственных наград оба офицера удостоены за то, что их объединения блестяще выполнили в этом году все поставленные перед ними учебные и боевые задачи. А генерал Салмин вместе с наградой получил и новое назначение на должность заместителя командующего – начальника береговых войск ТОФ.

Для привлечения внимание жителей и гостей города к выставке на акватории бухты Золотой Рог тихоокеанцами был разыгран бой, в ходе которого морской спецназ ТОФ освободил захваченное «террористами» судно, оказал помощь экипажу терпящего бедствие корабля, а пожарное судно вспомогательного флота продемонстрировало возможности своего оборудования. Огня в атмосферу праздника добавили своим концертом солисты и танцоры ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

Выставочная экспозиция – это более сотни экспонатов, представленных сразу на четырёх площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и Военно-космических сил России, выпущенных в последние годы. Среди них – новейшее океанское спасательное судно «Игорь Белоусов», 4 сентября завершившее межфлотский переход из Балтийска в главную базу ТОФ. Здесь же – противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Д-107» и другие корабли последнего поколения, построенные на «Восточной верфи» Владивостока. Также демонстрируются продукция двойного назначения оборонных предприятий, разработки научно-исследовательских организаций и вузов. Рядом работает палатка по набору молодёжи на службу по контракту.

Среди представленных новинок, к которым сразу потянулся народ, – робототехника подводного поиска, которую во Владивостоке разрабатывают в Институте проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук и в Морском госуниверситете имени адмирала Г.И. Невельского, универсальная гусеничная самоходка «Платформа М», предназначенная для разведки и поражения живой силы и огневых точек противника, изготовленная в Ижевске, комплекс «Леер-3» – аэродинамический забрасываемый передатчик помех, поступивший в производство благодаря питерским конструкторам.

- Нас недавно вооружили «Леером», – рассказывает гвардии старший лейтенант Алексей Сотников из отдельной гвардейской мотострелковой бригады. – Вот этот беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и есть чудо-передатчик, с помощью которого можно подавлять вражеские терминалы сотовой связи GSM в радиусе до шести километров. То есть в воздухе он выступает в качестве ложных базовых станций. А запускается такой мини-самолёт благодаря специальной катапульте либо с земли, либо с крыши аппаратной машины. И оператор с помощью дистанционного управления ведёт его на расстояние до двухсот километров. Если улетит дальше, то встроенная программа тут же вернёт передатчик обратно, в поле работы. Командует комплексом подготовленный сержант. Отличная техника!

По словам ребят из Уссурийского военного суворовского училища, их сильно впечатлили тепловизионные приборы для ведения разведки в любое время суток, портативная радиостанция, которой оснащена морская пехота, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» и, конечно же, техника и оборудование спасателя «Игорь Белоусов», где они побывали на экскурсии первыми из учащихся Приморья.

Выставки форума, который будет работать до 11 сентября с 10 до 18 часов, смогут посетить все желающие. Кроме 33-го причала, они действуют в Доме офицеров флота, где подготовлена экспозиция инновационных разработок, и на аэродроме «Центральная Угловая», где представлены образцы вооружения Военно-космических сил, морской авиации ВМФ и легкомоторной авиации ДОСААФ, организованы пункт по набору контрактников и культурная программа. При посещении потребуется удостоверяющий личность документ.

Константин ЛОБКОВ

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