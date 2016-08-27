Российский танк вошел в пятерку мощнейших танков мира

По версии престижного журнала The National Interest российский основной боевой танк Т-90 ("Владимир") вошел в пятерку лучших танков мира. Специалисты особо оценили мощность пушки Т-90 (125 мм).

Специалист издания Кайл Мизоками считает 125-миллиметровую танковую пушку Д-81 ТМ (2А46) основным из преимуществ российской бронемашины. Журнал отмечает, что эффективность стрельбы пушки Т- 90 достигается благодаря особенностям ствола и системе управления огнем, которая учитывает данные об изгибе ствола и повышает тем самым точность при интенсивной стрельбе... Профессионалы оружейного дела считают уникальной и бронепробиваемость управляемых ракет "Рефлекс-М", установленных на Т-90, - эти ракеты способны пробить однородную броню более 700 миллиметров с расстояния пяти километров.

Тем не менее, «королем танков» признан американский М1 "Абрамс", а лучшим танком Европы сочли немецкий "Леопард 2". В пятерке лучших также находятся израильский боевой танк "Меркава 4" и британский "Челленджер 2".

Читайте также:

Боеприпас для «Арматы» сделают еще мощнее – Рогозин

См. все новости дня