Боеприпас для «Арматы» сделают еще мощнее – Рогозин

Российская «оборонка» работает над увеличением поражающей силы боеприпаса для танка «Армата». Об этом написал на своей странице в Twitter заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее в субботу появилась информация о том, что другая российская бронемашина – Т-90 – вошла в пятерку самых мощных на планете. Рейтинг составил журнал The National Interest.

Ранее журналисты того же издания решили путем моделирования проверить, что будет, если «Армату» атакует противотанковый американский ракетный комплекс BGM-71 ТOW.

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