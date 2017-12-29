Медики дали советы по борьбе с праздничной хандрой

Новый год ассоциируется с хорошим настроением, однако многих людей во время праздников охватывает хандра. Как не впасть в депрессию, когда остальные радуются и веселятся, рассказали специалисты в области психиатрии.

Как известно, россиянам предстоит отдыхать десять дней. Продолжительные каникулы могут негативно сказаться на психическом здоровье населения страны. Это обусловлено целым рядом причин.

Уходящий год был богат на теракты, природные катаклизмы и прочие происшествия, унесшие человеческие жизни. Здесь можно вспомнить взрыв в метро Санкт-Петербурга, смертоносный ураган в Москве, аварию на якутской шахте «Мир». Медики заметили: к концу года у людей накапливаются мысли и воспоминания о трагических инцидентах, создавая негативный психологический фон, усиливая тревожность и депрессию.









Еще одной причиной хандры может стать создаваемое социальными сетями обманчивое впечатление, что все вокруг, в отличие от Вас, отлично проводят время и наслаждаются жизнью. Широко распространенный стереотип гласит о том, что в праздники нужно радоваться и веселиться. Люди, не испытывающие этих эмоций, чувствуют себя изгоями.









Как не дать депрессии завладеть Вами на новогодних каникулах? Соответствующие рекомендации на страницах издания HealthDay дал психиатр Ричард Катанзаро.

Специалист посоветовал, прежде всего, отнестись к своим чувствам осознанно. Если у Вас нет настроения развлекаться, постарайтесь найти себе интересное и полезное занятие.

Побольше общайтесь с друзьями и родственниками – лично или по телефону. При этом в разговорах следует избегать политики и других дискуссионных тем, которые способны вызвать отрицательные эмоции.









Постарайтесь как можно реже заходить в соцсети. Время, которое может отнять у Вас просмотр аккаунтов интернет-знакомых, лучше потратить на сон.

Делайте что-нибудь хорошее для других. Это отвлечет Вас от негативных мыслей и эмоций.

Если все советы, перечисленные выше, не помогли, необходимо обратиться к специалисту, отметил Ричард Катанзаро. Сделать это нужно будет сразу же после окончания новогодних каникул. В противном случае депрессия начнет прогрессировать.