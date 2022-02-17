Почему русские деревни «утопают» в грязи, а европейские в чистоте

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17 февраля 2022, 14:19 Источник: smapse.livejournal.com

Идея уехать в глушь и вернуться к корням преследует весь мир. Горожане то и дело бросают всё и уезжают в деревни. Но на российской земле вместо райских кущ и садов находят развалины и грязь, кур и козу. Ещё иногда "козла-соседа". И предпринявшие сельскохозяйственный эксперимент семьи очень быстро уезжают обратно, в уютный рай городской квартиры, к стабильной работе, супермаркетам, приличным школам...

Деревня сильна – общиной

Но в общине места личности нет, и приехавший горожанин сталкивается с утверждённым годами и десятилетиями обычаем. Это правило универсально и действует как в России, так и за границей. Только там свои трудности: жизнь чрезвычайно зарегулирована, это своего рода плата за благополучие и качество жизни.

Прогулка по деревенькам Севера и Запада Европы, той же Германии вызывает умиление: такая чистота, даже весной – ни тебе пыли, ни соринки... Контраст с Россией выходит удивительный: чисто и выметено, как на аппельплаце у них — грязно, как после бомбежки у нас. Почему такая разница? Ответ прост. Их даже несколько:

Больше правильных дорог

Всё просто и банально: асфальтированных дорог и в принципе трасс с покрытием из бетона, брусчатки или резины с песком всюду, даже на просёлках, в Европе в разы больше. Притом эти микродороги обладают правильным дренажом, возвышаясь на десяток-полтора сантиметров над уровнем земли. Поэтому размокшая по весне почва не стекает грязью на землю, что неплохо само по себе звучит, да и выглядит тоже.

В Европе в принципе иные климатические условия

Они там мягче, и даже в Скандинавии за счёт обогрева Гольфстримом и принципиальной близости океана как такового, служащего старушке-Европе в качестве гигантского бесплатного кондиционера летом и обогревателя зимой...

Другие деревни

В России деревня – настоящее сельское поселение со своей атмосферой, где Васильич гонит на пастбище коров, кто-то чинит полуразвалившийся «Запорожец», в кто-то во дворе на лавочке лупцует ремнём сына-подростка, а в седьмой избе у поворота пьянка идёт без меры, но участкового звать бесполезно: закончит с сыном — сам туда же водку жрать придёт.

В Европе же такие деревеньки в основном живут на миксе от туристических сборов, всевозможных дотаций и переданных в оперативное управление коров, коз и тому подобного имущества крупных корпораций или фермерских ассоциаций. Типа наших колхозов, но для участников выгодно, а для государства – те же дотации. Зато люди при деле, чинно-благородно сидят за декоративными заборчиками, читают газеты и не мешают друг другу жить.

Штраф за все, что угодно

Всему виной – безблагодатность и колоссальных размеров штрафы за любое причинённое соседу беспокойство: от собачьего лая или кучи камней за забором на тротуаре. Притом санкции накопительные. Первый штраф в тысячу евро тебя не убедил? На тебе пять тысяч! Мало? Получи пятнашку, пару месяцев ареста и конфискацию орудия преступления (привет, соседи, делающие ремонт по воскресеньям с самого утра!).

Выброшенная обёртка от мороженого, распил дров без разрешения, беспокоящий соседей шум оборачиваются визитом полисмена или выписанным в автоматическом режиме штрафом. Одна баденская газета опубликовала с месяц назад статью про мужчину, которого оштрафовали по жалобе соседа за слишком громкие звуки, которые тот издавал, сидя «на троне» в своей же квартире...

Почитаешь про такое, и как-то сразу расхочется европейского порядка…