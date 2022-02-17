Кто принимает решение о судьбе украинских территорий

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17 февраля 2022, 14:06 Источник: molonlabe.livejournal.com

Мы с вами не знаем, где находятся шахты с пусковыми установками. Но натовцы знают. Передвинуть эти шахты мы не можем. Их не просто так оборудовали при СССР в определенных местах, просчитав и дальность ядерного оружия и способность противника нанести по ним превентивный удар.

Вопрос не стоит о враждебности в отношениях России и Украины. Даже, если бы мы "целовались" с Украиной, готовность НАТО её принять заставила бы Россию оккупировать эту территорию, чтобы ликвидировать угрозу нарушения ядерного паритета...

Давайте вернемся в 2014 год...

Присоединение Крыма к России стало неизбежным после того, как США организовали на Украине госпереворот. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять для чего это было сделано. Один из первых законов, которые приняла Украина, после госпереворота - отмена её внеблокового статуса.

Да, отсутствие натовской военной инфраструктуры в Крыму обеспечено. Но угроза полностью не ликвидирована. Поэтому Россия требует от НАТО гарантий не расширения к нашим границам. Читай: Грузия и Украина не должны вступить в альянс.

Что нам ответили?

Они знали, что в таком случае у России нет других вариантов, кроме как обеспечить свою безопасность, отодвинув линию, на которой могут быть размещены ракеты, туда, где они не будут угрожать нашему ядерному оружию. Поэтому сразу же развернули информационную кампанию о нападении России на Украину. Как когда-то Сталин вынужден был объявить войну Финляндии, "потому что мы не можем отодвинуть Ленинград, значит должны отодвинуть границу от него". Сначала предложили обменяться территориями, а когда финны не согласились, началась война.

Короче, если они не выполнят требования России, то мы просто обязаны вторгнуться в Украину...

Не важно, что думают по этому поводу на Украине. Ровно то же самое делал СССР, размещая ракеты на Кубе. Но тогда у СССР была причина - он требовал убрать ракеты из Турции, где они могли нарушить ядерный паритет не в нашу пользу. Как только на острове появились советские ракеты, американцы сразу же начали готовить военное вторжение на Кубу - на случай, если не удастся договориться. И Конгресс сразу же дал президенту США разрешение на такое вторжение. Но СССР предупредил, что при атаке Кубы мы захватим ФРГ. И будет только демократическая республика Германия...

Если Украина вступит в НАТО, мы уже не сможем повлиять на решение разместить там ракеты

Это не значит, что как только паритет будет нарушен, то сразу начнется ядерная война НАТО с Россией. Это значит, что с этого момента США всегда будут диктовать России условия по праву сильного, не принимая во внимание позицию нашей страны. Нас просто поставят на колени, потому что мы больше не будем защищены. Удастся ли восстановить ядерный паритет - большой вопрос. В том числе заключающийся и в том, позволят ли нам вообще его восстановить.

Поэтому решение о вторжении России в Украину будет принимать даже не Россия, а США и НАТО...