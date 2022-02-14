"Самая масштабная информационная спецоперация в истории"

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

14 февраля 2022, 13:57 Источник: uborshizzza.livejournal.com

Каким-то образом им удается не ржать в голос в ответ на заявления американцев о том, что русские ждут, когда земля достаточно промерзнет, чтобы их танки не завязли в украинской грязи. То есть, в январе земля была недостаточно промерзшей, а в конце февраля промерзнет в самый раз, и, вообще, танки способны ездить только зимой.

Тон задает давно убитый, но все еще не захороненный беглый сотрудник «Новой газеты» Аркадий Бабченко... Большое спасибо "беспокойному покойнику" за то, что он признал украинцев отдельным биологическим видом, хорошо, что еще не классом и не типом...

Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО нардеп от СН, Егор Чернев в свою очередь заявил следующее:

«США проводят против России одну из самых масштабных информационных спецопераций в истории. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении.

Задачи этой спецоперации лежат на поверхности:

1. Мобилизация стран НАТО и восстановление единства Североатлантического союза и Запада в целом.

2. Демонизация РФ в мире и создание ей устойчивого токсического вида.

3. Нанесение без войны наибольших потерь для экономики РФ.

4. Разжигание антивоенных настроений в самой России.

5. Деморализация русской военной элиты из-за публичного разоблачения их секретных материалов.

Цель этой спецоперации также понятна – окончательно вытеснить президента РФ из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и глобального проекта Китая "Один пояс – один путь", где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом.

Для этого США хотят заставить Путина сделать окончательный выбор: либо решиться на широкомасштабное вторжение, либо окончательно отступить и запереться внутри собственной страны.

Параллельно с этим Вашингтон и Лондон принимают все меры, чтобы возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России и чтобы выбор для Путина стал очевидным… Не нужно паниковать даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении.

Украинская армия готова устроить россиянам адскую встречу, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ожидать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития».

Украинский блогер Виктор Туров (1943 г.р., вроде бы, окончил когда-то ФИЗТЕХ, преподавал) аплодирует Егору Черневу стоя: «пресса и политики США поддержанные дружно прессой и политиками англоязычных стран и, что для меня неожиданно, "тиграми" ЮВ Азии нагнетает страхи перед вторжением. И рисует максимально черной краской портрет России…"

Хочется спросить, что было бы плохого в Европе от Владивостока до Лиссабона и в том, что китайские товары пошли бы самым коротким и дешевым путем из Китая в Европу, включая Украину? И почему это означало бы, что Украина будет вассалом России? Чьим вассалом хочет стать Украина?

Что-то желающих сюзеренов не видно...

Нет, я понимаю, что большая Европа и дешевые китайские товары, возможно, положили бы конец гегемонии США в мире, но чем это плохо конкретно для Украины и для Турова, который, вроде бы, наполовину русский?

Чем нераспавшаяся Россия мешает процветанию Украины...

Ответов на эти вопросы мы не дождемся, потому что логика тут одна: умрите вы сегодня, а мы - завтра. Зачем, в самом деле, работать и о чем-то думать, когда можно бесконечно кричать: «Русские идут!», получая за это плюшки?

Это и есть национальная идея Украины?