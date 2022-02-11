Внешнеторговый оборот России увеличился за год на 37,9% и составил 789,4 млрд долларов

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11 февраля 2022, 15:31 Источник: genby.livejournal.com

По данным таможенной статистики сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 197,3 млрд долл., что на 92,6 млрд долл. больше чем в январе-декабре 2020 года.

Экспорт России в январе-декабре 2021 года составил 493,3 млрд долл. США и по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличился на 45,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,9%, на страны СНГ – 13,1%.

Продуктовый экспорт в 2021 году вырос на 21,6% и достиг цифры в $36 млрд.

Сейчас Россия в месяц экспортирует продовольствия больше, чем за весь 2004 год.

В ноябре 2021 года экспорт продовольствия из России установил новый исторический рекорд и достиг $3,82 млрд. Причем с августа 2021 года эта цифра не опускалась ниже $3 млрд.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции «голодный» Евросоюз нарастил импорт за год на 41%, до 4,681 миллиарда долларов.

Президент Путин 1 января продлил продовольственные санкции против ЕС еще на год, до 31 декабря 2022 года. Еще несколько лет и продовольственные санкции на Евросоюз введут не только на импорт, но и на экспорт.

Почти так же вырос импорт продуктов, которые в России не производятся, до $34,5 млрд.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отмечают, что мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на 23,1% в годовом исчислении.

Впрочем, этот год в России был сравнительно неурожайным.

Собрали всего 120,6 млн тонн зерновых. Самый низкий результат за 6 лет. Зато 2022 год грозит обновлением рекордов и урожаем за 130 млн тонн.