В Белом доме действительно что-то знают, или Байден просто нагнетает

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11 февраля 2022, 14:15 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Финальный сигнал к началу войны прозвучал... Не верится, но… Развязка приближается... Стремительно... Быть может, даже против воли тех, от кого она формально зависит. И это, совсем не российская пропаганда.

Американский президент Джозеф Робинетт Байден-младший отдал приказ. Быть может, самый тяжёлый в его президентской жизни после вывода войск США из Афганистана. Но там хотя бы можно было оправдаться решениями предшественников.

Тут вся ответственность — на нём. На 46-м хозяине Белого дома...

Действующий президент США обратился к американцам, находящимся на Украине, и призвал их покинуть страну «прямо сейчас». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Американским гражданам стоит уехать прямо сейчас… Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире… Ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — с тревогой сказал глава Белого дома.

Разговаривавший с президентом корреспондент NBC Лестер Холт спросил его, при каком развитии событий США могут направить на Украину войска для эвакуации своих граждан. «Ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — чётко ответил Джо Байден.

Похоже - спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

И в тот же день Госдепартамент выпустил новое уведомление, а именно, призвав граждан США не ездить в страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Тем же американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом... говорится в нём.

Это не первый раз, когда американские власти призывают соотечественников покинуть Украину. И даже - не второй. Но первый, когда такое предупреждение исходит непосредственно от главы государства.

То есть, уровень опасности — наивысший

Считается, что Белый дом, куда стекаются разведданные из множества источников, обладает максимально возможной полнотой информации по вопросам безопасности. И так же считается, что без серьёзного повода алармистские предупреждения согражданам не выдаются. Тем более, по таким деликатным вопросам. Хотя и встречались примеры, когда тревога оказывалась напрасной, а точнее — ложной...

Но не сейчас...

В Белом доме действительно что-то знают...

Или Джо Байден просто нагнетает...