"Британия не признает суверенитета России над своими регионами"

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10 февраля 2022, 20:03 Источник: chervonec-001.livejournal.com

О курьёзном случае в ходе закрытых переговоров Сергей Лаврова и Лиз Трасс, о ходе которых сообщил "Коммерсант со ссылкой на два диписточника...

1. Глава МИД Британии потребовала отвести российские войска от границы с Украиной...

2. Лавров ответил, что эти войска находятся на собственной территории...

"Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" — уточнил российский министр...

3. "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — после паузы ответила Трасс.

Ранее госпожа Трасс заявляла, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». И вообще, «вторжение затянет Россию в трясину, наподобие той, что образовалась в результате войны в Афганистане или конфликта в Чечне».

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Когда думал, что министр Кулеба достиг дна, "снизу постучали британцы". Теперь вы догадываетесь, какой уровень понимания ситуации у Главы МИД Британии? Хотя бы на карту глянула перед встречей!

Вот вам и хвалёное "могучее" английское образование. Так низко оно ещё не падало. И ведь Лиз Трасс представитель английской элиты - Оксфорд закончила. Больше вам скажу - эта дама была министром образования. Что у них тогда на уровнях ниже творится?

А Лаврову прежде чем переговоры вести, нужно было урок географии преподать, чтобы она была в курсе где границы России проходят.

Уровень европейских "политиков" просто поражает

Необразованные, но жутко уверенные. Казалось бы вот уже дно и далее падать не возможно... Но они опять радуют, опускаясь всё ниже и ниже. На этой ноте пожелаю Сергею Викторовичу терпения. Работа у него такая: вежливо общаться даже с самыми тупыми оппонентами.