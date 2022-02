Главная задача России – найти в новом миропорядке комфортное место

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 февраля 2022, 19:50 Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

Провозглашение «новой эпохи международных отношений» в совместном заявлении РФ и КНР – это не что иное, как объявление о вступлении в период экономической и идеологической борьбы двух систем – открытой либеральной демократии западного образца и закрытых автократий восточных и центральноафриканских государств (с Венесуэлой Мадуро и коммунистической Кубой в качестве бонуса).

О том, почему Китай вполне может составить США, Великобритании и Евросоюзу конкуренцию за мировое господство, почти 8 лет назад написал корреспондент журнала The New Yorker и блестящий интеллектуал Эван Ознос в своей книге «Век амбиций: богатство, истина и вера в Новом Китае» (Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China): у Китая огромные экономические и финансовые ресурсы, грамотная стратегия развития, высокий уровень политической элиты и строгий внешнеполитический курс.

Амбиции Китая в мировой политике и международных отношениях оправданы и понятны

Но совершенно не ясно, какая стратегия развития и какой внешнеполитический курс у России

Если Китай (лидер Азии) сегодня – вторая экономика мира с очень хорошими показателями ВВП (GDP) и ВВП по ППС, то у России ресурсов и роста, которые можно было хотя бы сравнить с США, КНР или ЕС, просто нет.

Наши экономики даже нельзя сравнивать...

Мы втягиваемся в очень серьёзное противостояние сверхдержавы (США) и потенциальной сверхдержавы (КНР) при участии военного блока (НАТО) и очень мощной европейской экономики (ЕС) преимущественно в лице ФРГ, Франции, Италии и Испании. Это весьма рискованно и опасно.

Ни США, ни Китай, ни ЕС не будут учитывать национальные интересы России

США и ЕС – потому что Москва в союзе с Пекином. Китай – потому что преследует исключительно собственные национальные интересы (и это нормально). Это не поворот на Восток. Геополитический расклад в нынешней ситуации гораздо сложнее, чем просто вопрос о том, примет ли такую огромную европейскую державу, как Россия, Азия. Мы на пороге нового миропорядка.

И главная задача России – найти в нём комфортное место...

И лучше бы там, где наш дом – в Европе...