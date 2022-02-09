"Американцы и прочие англосаксы играют не по правилам"

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9 февраля 2022, 16:27 Источник: avmalgin.livejournal.com

Самолет французского президента вылетел из Москвы, но еще не приземлился в Киеве, а пресс-секретарь уже комментировал итоги переговоров Путина и Макрона: никаких внятных договоренностей по украинскому вопросу не достигнуто. И не потому, что некрасиво заключать подобные сделки за спиной того, о ком идет речь. А только «потому, что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство».

То есть не только Украина не может быть надлежащим партнером для переговоров с нашим геостратегом мирового уровня, но даже теперь и Франция. И даже в ЕС ей лидерство не принадлежит, если понимать слова Путина буквально.

Так зачем же было проводить в Москве изнурительные, многочасовые посиделки...

«Мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения» - бросил Путин по окончании переговоров, и это было не кокетство, а плохо скрытая досада. Он, конечно, тут же поправился и сказал много дежурных комплиментов в адрес гостя, но общий смысл того, что сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров: «Это всё несерьезно»...

Не тот приехал переговорщик...

А вы заметили, что «русофобов», «бьющихся в антироссийской истерии», в риторике российского МИДа в последнее время заменили «англосаксы»? Вообще про русофобов забыли. Почитайте запись состоявшегося на прошлой неделе брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В глазах рябит от «англосаксов»!

«... и в целом англосаксонских политиков не избежать...; что будет с людьми, которые являются массовыми жертвами англосаксонской дипломатии... необходимость скорейшего прекращения западной, прежде всего англосаксонской, истерии… они уже начали кричать ровно противоположное тому, в чем нас запугивают англосаксы… со всей ответственностью относиться к реальности, а не к выдуманному фантазийному миру англосаксонских политических деятелей».

Ну и так далее...

Борьбу с «англосаксами» г-жа Захарова продолжила с телеэкрана: "Не вам, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома".

Факт налицо: острие кремлевской пропаганды сейчас направлено именно против неких «англосаксов». Начальник Захаровой министр Лавров разъясняет: «Американцы и прочие англосаксы (канадцы, британцы)» играют не по правилам, они вероломны, двуличны, не выполняют собственных обещаний.

Но где-то мы это уже слышали. От кого? Правильно. С «англосаксами» боролась сталинская пропаганда. А также, между прочим, геббельсовская. Собственно из этого общего подхода вырос и пакт Молотова-Риббентропа, и все дальнейшие трагические события, увлекшие мир в пучину смертоубийственной войны.

24 марта 1941 года, незадолго до нападения гитлеровцев на Советский Союз Сталин принял в Кремле японского министра иностранных дел Мацуоку. Мацуока был проездом, он направлялся с визитом в Берлин. Запись этой беседы сохранилась. «Что же касается англосаксов, говорит т. Сталин, то русские никогда не были их друзьями, и теперь, пожалуй, не очень хотят с ними дружить. Мацуока отвечает, что он глубоко убежден в том, что без уничтожения англосаксонской идеологии нельзя будет создать нового порядка, не считаясь при этом с мелкими интересами». Сталин с этим соглашается и просит передать горячий привет руководству Германии.

Вместе – против англосаксов!

История, как говорят, повторяется. Но Путин, как былинный богатырь, поднялся против англосаксов в одиночку. В его картине Мира Украина – недогосударство, инструмент в чужих руках. А континентальная Европа – безвольные управляемые слабаки. С ее мнением можно не считаться.

Устами Пескова российский лидер призывает Европу опомниться: "англосаксы изрядно накачивают напряженность на европейском континенте". Если бы не англосаксы, всё было бы хорошо: Россия назначала бы президентов на постсоветском пространстве, помогала бы им давить оппозицию, газ тихо и в большом количестве шел бы в квартиры европейских обывателей, а бойкая торговля с Россией помогла бы Европе справиться с кризисами. Как было бы хорошо!