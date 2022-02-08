Есть ли в России аналоги американских установок

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

8 февраля 2022, 12:34 Источник: masterok.livejournal.com

Армия США в области противотанковых средств на сегодняшний день вооружена наиболее передовым и эффективным средством. Почему же Россия до сих пор отстает в данной области и не спешит переходить на новое поколение ПТРК?

Ответ на этот вопрос вот такой:

"Для производства таких ракет нужно иметь развитое производство компьютерной техники и в первую очередь производство кремниевых чипов. Так, например, долгое время производством чипов для военных США занималась хорошо известная компания AMD. Её процессоры стоят в домашних компьютерах многих наших соотечественников. Сегодня военными чипами США снабжает также тайваньский производитель TSMC, который, к слову, сотрудничает и с российским разработчиком микроэлектроники МЦСТ.

Однако, главная причина заключается в том, что именно Соединенные Штаты контролируют до 90% рынка микроэлектроники, даже несмотря на то, что порядка 60% всех связанных с данной отраслью производств сегодня сконцентрировано в Китае. Развитие производства микрочипов в КНР происходит стремительно, каждый год здесь появляется все больше новых производств и центров разработки. Тем не менее до американцев Поднебесной все еще очень далеко. В России дела обстоят заметно хуже, а потому пока самый простой способ для российской армии разжиться ПТРК 3-го поколения – это вступить в НАТО".

Вот так вот, не больше не меньше

При это авторы статьи видимо совершенно не в курсе про комплекс "Корнет-Д1", который обладает (в отличии от предыдущей модели) увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места.

В последнее время в СМИ нередко сравнивают российский "Корнет" с американским противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin. Особый ажиотаж в средствах массовой информации развернулся вокруг Javelin в связи массовой поставкой США этого оружия украинской армии. В Киеве американские комплексы называют чуть ли спасителями страны. Однако, как утверждают российские эксперты, это далеко не новое оружие имеет тактико-технические характеристики, оставляющие желать лучшего.

Напомним, что Javelin, предназначенный для поражения основных боевых танков и бронированных машин, был разработан и принят на вооружение армии США более двух десятков лет назад. Он обладает дальностью эффективной стрельбы в 2,5-3 км. К тому же у поставляемых на Украину Javelin оканчивается срок эксплуатации и хранения...

Опасения вполне оправданы, что подтверждают серьезные инциденты с Javelin...

К примеру, 23 сентября прошлого года при демонстрации этого комплекса президенту Зеленскому на учении "Объединенные усилия-2020" произошел конфуз. Javelin просто не сработал - его ракета не вылетела из ствола.

Что касается российского "Корнета", разработанного в Тульском КБП "Приборостроение", благодаря конструкторским особенностям, он превосходит американский Javelin практически по всем параметрам. Так, последняя модификация нашего противотанкового комплекса - "Корнет-Д1", принятая на вооружение Российской армии в 2019 году, состоит из пусковой установки и ракеты, способной пробивать 1150 мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 км. У американского Javelin эти показатели куда скромнее. Он способен пробить броню до 800 мм на дальности не более 3 км.

Вообще, как говорят эксперты, по бронепробиваемости и дальности стрельбы у наших "Корнетов" сегодня нет конкурентов в мире. По скорострельности Javelin тоже уступает, делая до 3 выстрелов в минуту. Российский комплекс производит 4 выстрела.

Кроме того, наш переносной противотанковый ракетный комплекс гарантированно с вероятностью попадания 0,9 поражает всю линейку современных и перспективных танков и бронированных машин, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. А еще с его помощью можно уничтожать фортификационные сооружения, живую силу в укрытиях и даже малоскоростные низколетящие цели.

Что же касается Javelin, то, как утверждают специалисты, для спасения от него достаточно оборудовать бронеобъект защитными экранами в виде металлической решетки или сетки.