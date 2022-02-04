Американские журналисты не доверяют

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4 февраля 2022, 14:38 Источник: chervonec-001.livejournal.com

Когда журналисты попросили пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса предъявить доказательства "планах России совершить провокацию с фейковым видео нападения Украины", тот призвал тупо верить на слово ему и американскому правительству в его лице.

Мэтт Ли снова в деле

Доказательства просил предъявить ветеран журналистского пула Мэтт Ли. Он потребовал от Прайса рассекреченной информации кроме той, которую преподносит пресс-секретарь Госдепа. В ответ Прайс использовал дежурную "отмазку", что доказательства он представить не может, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации. И обиделся, что журналисты не доверяют вбросам от американского правительства.

«Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов», — сказал он. На это Ли парировал, что заявления Госдепа недоказуемы. «Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства»

Понятно, куда госдеповцы так топорно клонят. Т.е. даже если будет реальная провокация со стороны Украины и реальные съемки с места действия - они скажут "фейк, мы же говорили!" США готовят нападение ВСУ на республики Донбасса - и заранее объявляют фальшивками неизбежные репортажи из атакованных республик.

Глобальная американская империя лжи в действии

Я еще помню осетинскую девочку в прямом эфире "Fox news" в 2008 году. Когда она должна была подтвердить, что это "Россия напала на Грузию". И каково же было их удивление, когда она начала всю правду рассказывать. Эфир, конечно, свернули. Еще помню сюжет по западным каналам, как грузинский джип из пулемета расстреливал бегущих людей. Все это подавали, как "российский беспредел". Когда вскрылось, был небольшой скандал, но его быстренько свернули. А всем известные "Белые каски"? Так что не им тут говорить о фейковых видео, ой не им...

Стране, с XIX века практикующей военные провокации как часть политики (тот же взрыв "Мэна") я б не поверил на слово, даже будь она нашим союзником. А уж американские глобалисты о России говорить правду не способны физиологически. А вот сфабриковать «сфабрикованный» Россией предлог для «вторжения» на Украину вполне в состоянии.

P.S.

Колин Пауэлл перед всем миром, сознательно лгал. Лгал когда ценой этой лжи были сотни тысяч жизней людей. На кону была война, лгал перед прессой и ТВ. Задумайтесь, что может быть внутри у этих людей? Как вообще с ними можно о чём-то договариваться?