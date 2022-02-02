В результате дипломатических усилий врагов у России стало больше

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2 февраля 2022, 15:28 Источник: storm100.livejournal.com

Похоже, что конфликт с Западом пока «поставлен на паузу» и возможное нападение на Украину уже не самая главная угроза для международной безопасности. На фоне наступившего затишья в войне нервов, которую последние пару месяцев вели Россия и Запад, обмениваясь обвинениями, в экспертной среде разгорелась полемика о том, какой же сейчас счет на табло и в чью пользу.

Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель:

«Меня сейчас беспокоит массированная целенаправленная дезинформация, вбрасываемая в медийное поле. Когда в дело вступают военные планы стратегической дезинформации — это серьезно. Например, когда публично заявляется, что учения закончились и военнослужащие возвращаются в казармы, это в определенной ситуации может означать, что вскоре начнется война... Конечно, есть и естественное человеческое желание верить в хорошее, в то, что стороны как-нибудь договорятся. Но переход к боевым действиям по определению должен быть внезапным…

Решительный момент наступает. Из Балтики вышли шесть больших десантных кораблей, сейчас они на подходе к Черному морю. Конечно, все может пойти и по-другому, но очевидно, что волна дезинформации будет сейчас только нарастать.

А вот оценки того, кто выиграл от этого раунда эскалации, субъективны. Те, например, кто не любит президента США Джо Байдена, говорят, что он сейчас выглядит слабо. Мне же понятно, что российская внешняя политика потерпела тотальное поражение. Это такая дипломатическая Цусима, разгром.

Другое дело, что у наших дипломатов во всем этом была иная цель. У них идет своеобразный конкурс на тему, кто станет преемником нынешнего главы российского МИД Сергея Лаврова. Но и он тоже старается показать, что не лыком шит… К реальной дипломатической работе все это не имеет никакого отношения, потому что в результате усилий главы МИД РФ и его заместителей, врагов у России стало больше, чем до этого обострения.

Зато у нас звучат мнения, что, дескать, мы заставили Запад пойти на уступки. На мой взгляд, реальные уступки маловероятны, потому что тех американских и европейских лидеров, которые пойдут сейчас навстречу Москве, ждут внутриполитические проблемы...»

Дмитрий Орешкин, политолог:

«Запад выигрывает, когда война не началась. В мирном соревновании он опережает Россию в области технологий, в науке, в демографии, в привлекательности системы ценностей, в финансах. Здесь я позволю себе напомнить, что на фоне той свистопляски, которую мы недавно наблюдали, рубль упал на 10%, и это для России нехорошо.

Но нынешняя Российская Федерация считает, что в этом противостоянии выиграла она, потому что отмобилизовалась, заставила Запад с ней говорить. На мой взгляд, это небольшое достижение, потому что десять лет назад у Путина не было проблем с тем, чтобы пообщаться с кем-то из западных лидеров.

Как говорил булгаковский Воланд, «каждому воздается по его вере». Если мы верим, что у нас правильный, альтернативный, изолированный путь, то мы выиграли, так как стали более изолированными от остального мира, а наш рубль стал более деревянным. Нас все стали больше бояться, Европа старается избавиться от наших нефти и газа. С нашей точки зрения — все это нам только на пользу. А по их мнению — Россия, которая только для того, чтобы с ней сели поговорить, нагнала сто тысяч военных к границе, подтвердила свой статус изгоя.

Так что, глядя на все это со стороны (что у нас не принято) мы видим, что этот конфликт нанес серьезный ущерб Российской Федерации...»

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