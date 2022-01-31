Серьезную конкуренцию комсомолу представлял Христомол

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31 января 2022, 13:33 Источник: mi3ch.livejournal.com

Возникли христомол (сокращение от христианская молодежь), бапсомол (баптистский союз молодежи) и трезвомол (молодежное движение евангельских христиан-трезвенников).

В 1920-х годах христианское молодежное движение стало заметным явлением в общественной и религиозной жизни СССР, представляя серьезную конкуренцию комсомолу, что, разумеется, повлекло за собой репрессии со стороны советской власти.

Двоюродный дед Александра Проханова — Иван Степанович Проханов мечтал о «революции Святого Духа». Интересен его проект отечественного «Города Солнца» — Евангельска, который должен был находиться у начала реки Оби — месте слияния рек Бия и Катунь.

Предполагалось, что город по своей планировке будет напоминать Солнце:

В центре — площадь диаметром 2 версты, окруженная молитвенными домами, школами и больницами. От нее лучами расходятся улицы, утопающие в зелени садов и рощ. С площади светит мощный прожектор — «солнце». В городе предполагалось поддерживать христианский порядок и чистоту, а в пригородах — организовать сельскохозяйственные предприятия по садоводству, пчеловодству, тонкорунному овцеводству, коневодству, шелководству.

Интересно, что советская власть вначале даже поддержала этот проект

В Наркомземе было дано разрешение на выделение земли и изыскательские работы. Скорее всего поддержка объяснялась желанием освободить от евангелистов крупные города СССР, собрав их всех в одном месте, где за ними было бы легче вести наблюдение.

Но в 1928 году на заседании Политбюро выступил Сталин с сообщением о «вопиющем факте» разрешения переселенческого отдела Наркомзема РСФСР на организацию в Сибири «религиозного города». На проекте был поставлен крест и начались массовые репрессии против евангельских христиан и баптистов.

Особую ненависть коммунистов вызывал религиозный пацифизм — верующие отказывались брать в руки оружие. И когда в 1943 году по требованию союзников Сталин был вынужден восстановить «обновленную» РПЦ, чекисты создавали ее совсем на других принципах.

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