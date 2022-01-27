В караулке «Южмаша» в результате стрельбы погибли люди

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27 января 2022, 13:46

В украинском Днепре (Днепропетровск до 2016г.) задержали Артемия Юрьевича Рябчука 2001 года рождения, расстрелявшего сослуживцев. Пострадали и мирные граждане. Уже есть данные от источников, что виновата не дедовщина - «в карауле нацгвардии Украины её не бывает». Виновата политика...

Сослуживцы якобы были против войны с Россией и не верили в российскую «агрессию». А Артемий Рябчук с ними был категорически не согласен — и готов был убивать.

Среди пострадавших есть и женщины, то есть мирные граждане...

Представители братского народа на каждое такое происшествие в России радостно улюлюкают. Иронизируют и над российской армией, и над русским миром, который, вопреки врагам России, есть!

А мы иронизировать над трагедией будем?

Хороший повод посмеяться, поскалить зубы?! Когда погибли невинные люди и сотрудница завода «Южмаш»?! Она в чем виновата? Тоже не верила в «российскую агрессию», не хотела войны?

20-летний нацгвардеец Артем Рябчук открыл огонь, когда солдаты получали оружие на территории завода. Он застрелил четверых военных и гражданского, а после скрылся с автоматом. Еще пятеро были ранены. Среди жертв, повторюсь, — не военная, а гражданская сотрудница завода "Южмаш".

Пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что Рябчук служил с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, характеризовался положительно. Но потом, видимо, и начались те самые споры о том, нападёт Россия или нет. Когда стала нагнетаться информация о скором «вторжении России». Рябчук в спорах принимал активное участие...



Исходом стала трагедия

Известно точное время — 27 января в 03:40 по местному времени. 20-летний рядовой забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились 22 человека. Двум солдатам удалось выбежать на улицу — они и вызвали медиков, а после полицейских.

Парень имеет среднетехническое образование, окончил Измаильский аграрно-технический колледж. До службы в армии работал кладовщиком на одном из частных предприятий. Потому ушёл на службу. «Дедовщину» будут проверять, но в неё уже не верят. Говорят, что к «психологу» Рябчук не обращался.

Оценочное суждение

Раскол в украинском обществе всё ширится. Он коснулся и армии. Мы, в России, надеемся на мир. Нам война не нужна. Но если на ДНР и ЛНР, где живут русские люди, группировка украинских вояк и иностранных наёмников (а они не скрывают даже, что едут на Украину «в командировку» — об этом британская пресса вовсю пишет) нападёт, придётся вмешаться — с миротворческой миссией, собрав ОДКБ, принуждая к миру тех, кто готов стрелять в людей, включая женщин...

И тогда большая часть украинской армии сразу перейдёт на сторону России. Потому что им война тоже не нужна. И они не хотят быть пушечным мясом и марионетками Запада.

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