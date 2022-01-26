Российский газовоз вернули в Калининград

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26 января 2022, 14:13 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

На фоне эскалации напряженности между Западом и Россией в Калининград вернулся танкер СПГ «Маршал Василевский». Газовоз предназначается для обеспечения автономного газоснабжения области в случае прекращения поставок топлива через Литву.

По данным навигационного портала Vesselfinder, после нескольких лет танкер СПГ «Маршал Василевский» вернулся в Калининград. 25 января, газовоз встал на рейд порта. Судно пришло из бельгийского Зебрюгге, который служит местом перевалки ямальского СПГ для его дальнейшей поставки в страны Азии через Суэцкий канал.

Дальнейшие планы танкера СПГ неизвестны

В декабре «Маршал Василевский» совершил рейс на Тайвань. А до этого, в сентябре—октябре, прошел по Северному морскому пути, доставляя ямальский СПГ в Индию. Известно, что у «Газпрома» действует контракт с «Ямал СПГ» на 2,9 млн тонн в год (4 млрд кубометров).

В то же время из долгосрочных клиентов у компании — индийская Gail, с которой действует контракт на 2,5 млн тонн в год (примерно 3,5 млрд кубометров).

Изначально танкер СПГ «Маршал Василевский» предназначался для Калининграда, куда пришел в январе 2019 года. Судно представляет собой единственную в России плавучую регазификационную установку стоимостью около $300 млн и должно было выполнять альтернативное газоснабжение области в случае остановки транзита российского газа через Литву, которая является членом НАТО.

«Реализован уникальный для России технически сложный проект государственного значения. Калининградская область получила абсолютно независимый маршрут поставок газа. „Газпром“ вывел энергобезопасность региона на принципиально новый уровень. Работа компании по дальнейшему повышению надежности газоснабжения Калининградской области будет продолжена», — заявлял в январе 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В июле 2019 года танкер СПГ покинул Калининград и развозил СПГ по всему миру, включая и рейсы в США и из Катара. Судно принадлежит «Газпром флоту» и находится в управлении «Совкомфлота».

Последний раз газовоз заходил в Калининград два года назад...

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