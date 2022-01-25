Самые религиозные страны — самые нестабильные и бедные

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25 января 2022, 18:44 Источник: mi3ch.livejournal.com

Republic.ru цитируя шведского просветителя Кристена Стурмарка утверждает, что примерно 5% американских граждан называют себя атеистами. С другой стороны атеистами считают себя только 0,09% заключенных в американских тюрьмах. Иными словами, атеистов в американских тюрьмах в 50 раз меньше по сравнению с населением в целом.

Общества в светских странах с более высокой долей по-настоящему неверующих людей относятся к числу самых здоровых, образованных и наиболее открытых обществ в мире. Кроме того, в таких странах ниже уровень детской смертности и большее равноправие женщин и мужчин.

Процент нерелигиозных людей в Европе растет

В Великобритании доля называющих себя атеистами, выросла с 14% в 1963 году до 42% в 2012 году. В Швеции только 29% населения считают себя религиозными, а в Японии их еще меньше — 16% верующих.

В Докладе ООН "о человеческом развитии" за 2018 год 187 стран были ранжированы по Индексу человеческого развития HDI. Этот индекс учитывает ожидаемую продолжительность жизни, доход на душу населения, грамотность, уровень образования, уровень детской смертности.

10 стран с самым высоким HDI:

Норвегия, Швейцария,Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Китай, Швеция, Сингапур, Нидерланды.

10 стран с самым низким коэффициентом HDI:

Нигер, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад, Бурунди, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мали, Либерия, Мозамбик.

Во всех странах, занимающих первые 25 мест в этом списке, была поразительно высока доля нерелигиозных людей, за исключением двух стран — Ирландии и США. Хотя Ирландия традиционно является католической страной, в 2018 году она проголосовала за разрешение абортов, а также отменила средневековый закон о богохульстве, кроме того, три года премьер-министром Ирландии был гей индийского происхождения.

В странах, занимающих 25 нижних строчек, очень мала доля нерелигиозных граждан, а в таких странах, как Бангладеш, Непал, Афганистан и Пакистан, практически все люди в той или иной степени верующие.

Страны с самым высоким уровнем убийств — это страны с очень высоким процентом верующих, в то время как самый низкий уровень убийств коррелирует с самым высоким уровнем неверующих. 75 стран с самым высоким уровнем младенческой смертности — очень религиозные страны

Какие страны самые миролюбивые?

Организация Vision of Humanity ежегодно публикует Global Peace Index («Индекс глобального мира»), основанный на ряде показателей, таких как субъективное ощущение безопасности, уровень преступности, связанной с насильственными действиями, участие в военных конфликтах и доступность приобретения оружия. И по этому параметру та же самая картина.

Самые светские страны — самые миролюбивые, а наименее миролюбивые — все очень религиозные

Страны с наибольшей долей нерелигиозных граждан — самые мирные, самые стабильные, самые свободные, самые благополучные и самые процветающие, в то время как самые религиозные страны — самые нестабильные и бедные, и в них самый высокий уровень насилия и репрессий.

Очевидный вывод из всей этой статистики состоит в том, что секуляризм (концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий) не ведет к падению нравственности или к упадку цивилизации. Безусловно, вера в бога может обеспечить душевный комфорт отдельному человеку, но общества в целом, в которых преобладает светский образ мыслей, явно кажутся самыми разумными и здоровыми, сколько бы религиозные авторитеты ни утверждали обратное.

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