Кто и куда вовсю готовит вторжение

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 января 2022, 15:17 Источник: levik.blog

Помните, пару месяцев назад, американские СМИ, ссылаясь на американскую разведку говорили о том, что Россия во всю готовится ко вторжению в Украину. "Войска стягивает к границам, технику перебрасывает, резервы активизирует, и всё такое... Мол окончательное решение о нападении ещё не сделано, но подготовка идёт полным ходом. 175 тысяч человек личного состава, мол, готовы будут в начале следующего года по команде..."

Тогда российская реакция по этому вопросу состояла из двух главных доводов:

Во-первых, никаких войск ни к каким границам Россия не стягивает.

Во-вторых, переброска войск по российской территории - внутренний вопрос, который никого не касается.

С тех пор риторика несколько изменилась:

Россия выдвинула Западу несколько требований по гарантиям о безопасности, причём требования эти рассматриваются в США и Европе как заведомо невыполнимые. При этом, Россия продолжает настаивать, что никакого вторжения в Украину не планирует, а западные державы упорно продолжают быть уверенными, что оно начнётся вот-вот...

При этом обе стороны говорят о якобы готовившихся провокациях, которые послужат поводом для начала конфликта. Из американских СМИ я более-менее знаком с тем, как видят эту ситуацию на западе, и почему считают, что Путин может напасть на Украину именно сейчас. Но вот российская точка зрения на этот счёт мне неизвестна - и поэтому я хочу обратиться к вам с простым вопросом: Как НАТО угрожает России?

Я в интернете не первый день, и слышал много разных версий этих аргументов: от устных обещаний о не расширении альянса на восток, которые давались Горбачёву (сам он, кстати, говорил, что таких обещаний дано не было), и до риторического приёма "а что будет если РФ разместит свои ракеты в Мексике?"

Но все они не имеют непосредственного отношения к нынешнему моменту. В конце концов, последний раз, когда НАТО расширялось возле российских границ был в 2004 году, почти 18 лет назад,! За последнее десятилетие было всего две новых страны-члена: Черногория и Северная Македония, которые от российской территории довольно далеко.

Любопытно узнать важность нынешнего момента...

Почему именно сейчас угроза НАТО вдруг резко выросла по сравнению с, например, 2015 или 2019 годом? Почему руководство сочло нужным именно сейчас перебрасывать войска и приводить их в боевую готовность? На какие опасные действия или угрозы со стороны НАТО отвечает Россия? Существует ли реальная угроза нападения блока на русские земли...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости