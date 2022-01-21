ВКС России получили два серийных истребителя пятого поколения

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21 января 2022, 15:54 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщил в своем докладе на состоявшемся 20 января 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации очередном Едином дне приемки военной продукции заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, в четвертом квартале 2021 года в интересах Воздушно-космических сил России были поставлены 17 новых самолетов, в том числе два истребителя пятого поколения Су-57.

Упоминание о двух Су-57, переданных ВКС, было удалено из текста доклада

Чуть ранее видео с одним из двух изготовленных в 2021 году истребителей Су-57 с бортовым номером «52 синий» появилось в опубликованном18 января 2022 года рекламном видеоролике Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО «Компания «Сухой») о проведении 29 января «Ярмарки вакансий КнААЗ».

Исходя из этого можно предположить, что другой Су-57 новой постройки имеет бортовой номер «51 синий».

Данные два переданных ВКС самолета, предположительно, имеют серийные номера 52201 (Т-50С-3) и 52202 (Т-50С-4), и являются третьим и четвертым серийными Су-57 постройки КнААЗ. По известным данным, сдача двух серийных Су-57 соответствует плановому заданию, вопреки появлявшимся сообщениям о том, что завод в 2021 году должен сдать четыре самолета.

Напомним, что в августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны РФ и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроками исполнения контракта были 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах.

В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Минобороны и "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета). Сроки исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (серийный номер 51001, бортовой номер тоже "01 синий"), совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года. Он планировался к передаче Минобороны 27 декабря. Но 24 декабря на заключительном этапе заводских испытаний разбился, предположительно, в результате сбоя в системе управления самолетом.

Потеря первого серийного образца Су-57 повлекла за собой крупные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО «Компания «Сухой».

Летные испытания второго законтрактованного в 2018 году серийного образца истребителя (серийный номер 51002) были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года. Он тоже получил бортовой номер "01 синий", и был сдан в декабре 2020 года, но только 29 января 2021 года официально был передан Минобороны. Самолет, как считается, поступил в состав 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Минобороны РФ в Ахтубинске (Астраханская область).

Теперь переданы два следующих серийных истребителя Су-57. По ранее публиковавшейся информации, в 2022 году КнААЗ планирует сдать четыре Су-57.

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