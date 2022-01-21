Секреты бешеного спроса на «шедевры»

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21 января 2022, 15:23 Источник: civil-engineer.livejournal.com

Когда вы видите, что какой-нибудь бизнесмен платит сотни тысяч долларов за картину из двух линий, вы думаете: Неужели я такой тупой, что ничего не понимаю в искусстве? На самом деле все немножко хитрее. Все дело в "бабках", а точнее в их легализации.

Давайте поговорим о том, как картина готовится к интересной сделке.

1. Выпускник Мадридского института свободных искусств пишет картину "Дождливый закат над Луарой", как свою выпускную работу. Итак, у нас есть иностранный художник и пафосное название. Уже не плохо!

2. Работа продается за 500 франков на рынке в Марселе, коллекционеру, который пустил картину в оборот.

3. Картина участвует в выставках, меняет хозяев, публикуется в журналах об искусстве, всячески пиарится.

4. Картине пишутся всякие хвалебные оды от критиков, которые впоследствии размещаются в пафосных журналах. И вот стоимость картины уже 100 000 евро.

Лондон. Аукционный дом "Шмотбис". Картина выставляется по начальной цене 150 тысяч. Дама справа - 155 тысяч, мужчина слева 200... Цена взлетает до миллиона...

Теперь раскрываем секрет...

Чиновник Коррупченко женился, родил детей, набрал откатов и свалил жить в Лондон. Откаты лежат на счету на далеких островах. Их надо как-то легализовать, иначе налоговая спросит, откуда образовалась столь серьезная денежная масса...

Чтобы легализовать деньги, жена чиновника заблаговременно открывает компанию, разумеется в свободной экономической зоне, чтобы не платить налогов. Потихоньку скупаются и продаются всякие предметы искусства.

Сам же чиновник нанимает адвоката, который через сеть подставных лиц создает еще компанию, на которую и собираются все откаты от ремонта дорог, закупок парт для школ, короче с миру по нитке.

И вот жена выставляет на аукцион свое сокровище, картину знаменитого в узких кругах "Дождливый закат над Луарой". Подставные лица поднимают цену до трех, четырех, пяти миллионов! Продано! И чиновник Коррупченко только что легализовал 5 миллионов! Завтра будет продавать брошь принцессы Дианы уже за 50 миллионов!

Частенько покупатели и продавцы искусства - одни и те же лица, действующие через подставных агентов. Т.е. картины они продают сами-себе, а денежки попадают куда-надо.

И нет тут никакой магии, никакого особого понимания, вкуса и чувства прекрасного...

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