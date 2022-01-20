Опровергая Дарвина, «новые» дети отстают от родителей

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 января 2022, 17:51 Источник: radmirkilmatov.livejournal.com

Пару дней назад учил пятиклассников — Английский язык. Темы — даты, время, температуры, биографии. Во время каникул дети забывают все, и «восстановление» проще всего начинать вокруг числительных...

Ученики сидят напротив часов. Но замечаю, что при каждом вопросе про время — обязательно смотрят не на стену, а в телефон. Не шучу...

Оказывается, все они не умеют пользоваться круглым циферблатом с двумя стрелками. Им нужно посмотреть на digital-время с четырьмя цифрами. Потому у всех возникают трудности, как сказать время «без_двадцати», «без_ десяти».

В следующие два дня обнаружил подтверждение: из 20 учеников — 19 не умеют пользоваться традиционными часами...

Учу детишек еще и математике... Дети намного меньше пишут, про почерк из-за этого — не говорю, они не любят писать. От того, наверно, у них совсем нет навыка пользоваться черновиками, единицы умеют считать столбиком, фактически нет перехода от черновика — к счету в уме...

Вижу целые области, которые вчистую опровергают Дарвина, потому что «новые» дети оказываются (мягко говоря) не умнее нас. Для чего вообще оказывается нужна школа?

Понятно, что каждое поколение отличается от предыдущих... Но по-моему, наше Министерство образования — заигралось в реформы. Состояние образования в стране все больше напоминает медицину. Уровень доступного и бесплатного — скатывается до нуля. И за какой-то приемлемый уровень услуги — ты сегодня обязательно должен платить...

Никто от общественности не ставит объективной оценки — чиновникам сферы образования...

И там тот случай, когда надо ставить «кол». Причем не в качестве оценки. «Сажать на эту оценку» — в качестве специфической «награды». Или вбивать в тело — и закапывать.

Скажу резко, и прошу воспринимать мои слова ни буквально, ни как призыв к насилию... Но... У руководителей нашей системы среднего образования, культуры и смежных с ним ведомств — надо "отрывать руки-ноги...", чтобы больше не плодились, не вредили и не прикасались к детям...

Не могу точно выразить эту мысль, но где-то рядом с выхолащиванием системы образования — подмена наших основ, культурного наследия, отношения к миру и Истории — а через это полное извращение моральных устоев... Не получается точней выразиться. Но никто из деятелей русской литературы, ни Пушкин ни Достоевский — не вызывают сегодня у школьников — никаких положительных реакций.

Минобр — «убивает» будущие поколения, Минздрав — предыдущие, а Минкульт — все сразу и оптом...

Что бы ни говорили нам СМИ, но мы проиграли сражение за свою Историю, за Независимость, и даже Великую Отечественную, когда этих умников — поставили во главе наших школ. Что надо делать с людьми, которые портят детей? «Отстреливать»? «Сажать на кол»? Ну да... чуть-чуть переборщил с предложенными мерами, но накипело...

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