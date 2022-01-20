Консерва «Великобритания в собственном соку» не имеет срока годности

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 января 2022, 12:24 Источник: snob.ru/profile/32390/blog

Мир твердит, что ТВ гибнет, молодежь живет в Сети, а зомбоящики скоро станут лишь деталью интерьера. Может и так. Но не у нас на Темзенщине. Здесь все очень модные, продвинутые, но в ящик одним глазком поглядывают.

Гремучий «охламон-омикрон», как Гринч украл у рестораторов Рождество

Он украл у нас три недели в декабре, ради которых мы живем. Три недели тотального битка и переполненных столов, три недели сборов. Он вырубил нас, как мы ёлки для праздника.

И тут по ТВ возник аль-скандаль: пока народ карантинит, Бориска Джонсон кретинит – пати в своей партии устроил, танцы-шманцы, без масок, соцдистанции и тормозов...

Страна ополчилась. Мол гнать его в Тауэр на вечное поселение. Но он, калач (точнее, скон) тертый, вывернулся...

Объявил по ТВ полную победу над омикроном

"Снятие штанов" (тьфу) ограничений и полный праздник-праздник. То есть вирус, конечно, жив, но Бориска его похоронил, чтобы не похоронили его политическую карьеру.

И наши телефоны раскалились… Англия гуляет. Все столики заняты. Кухня работает во всю мощь. То, что у Джонсона падало, снова встает. Рейтинг, имею в виду.

А вы говорите, ТВ устарело. Телик и популизм рулят. Боже, храни Королеву!

И о былом:

1. Локдаун научил нас считать.

2. Обилие плохих новостей, летящих отовсюду, закалило нервную систему.

3. Страх потерять все стал отличным мотиватором новых преобразований.

4. Страх увольнения заставил мой персонал заново полюбить свою работу и относиться к ней не как к должному, а как к счастливой возможности, которую упустить легко, а вернуть почти невозможно.

Хуже всего сегодня в Лондоне именитым и дорогостоящим консультантам по F&B (сокращение от Food and Beverage - Еда и Напитки - все что связано с едой в гостиничном бизнесе), читающим эксклюзивные лекции по подачам, высокой кухне и т.п. Они остались не у дел.

А еще вчера вели себя как снобы и хозяева жизни...

Их послали за тридевять земель (хотя авиационное сообщение так и не наладилось), потому что все клиенты и гости плотно осели в дивном новом мире digital…

Нас не запугать локдауном, но я все же хочу здесь признаться в своих страхах. Озвучить их, чтобы они не сбылись.

Я неохотно верю в теории заговора, чипизацию и клейма Гейтса, в версию о «китайском заговоре против мира», с целью навязать всем их вакцину, но… Отлично помню, как когда-то именно Великобритания запугала весь мир опасностью «провоза жидкостей на борту самолета».

До чего додумаются или уже додумались наши парламентарии?

Если завтра наличные деньги объявят главным источником заразы и решат запретить их (а такие разговоры уже ведутся), то ресторанному бизнесу настанет капитальный и несомненный «абзац»…

К чему нас готовят?

И не станет ли нынешний карантин предтечей всеобщей мобилизации? Война с Covid-19 все больше обретает черты «Третьей Мировой»…

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