Китайская социально-коммунальная реальность

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19 января 2022, 15:21 Источник: vk.com/ruslankarmanov

В интернете много кто себе навыдумывал всякого сказочного про Китай. Потом эти сказки ходят бродят по интернету и пересказываются любителями "хорошо там где нас нет". Почитайте, что пишет Руслан Карманов непосредственно из обсуждаемых мест...

1. В Китае нет бесплатных коммунальных услуг. В среднем все они - от воды и электричества до лифта и вывоза мусора - дороже, чем в России.

2. В Китае нет бесплатного бензина. Ценник на топливо колеблется примерно от 75 до 140 рублей(какое-то супер-пупер-фирменное-брендовое ещё дороже выходит). За литр, не за галлон, не за бочку... Динамика цен на бензин совпадает с мировой, никакого волшебства "везде в мире растёт, а Партия снижает" нет. Если вы читаете только новости про снижения, то да, можно создать такое ощущение. Просто цена ещё и повышается, и синхронно что с РФ, что с Германией, что с США. Для экономии денег в куче мест такси и автобусы переведены на газ. Парковочные места платные. Во дворе жилого комплекса - тоже.

3. Китай закупает у России электричество оптом дороже, чем оно в России в розницу. Розничная цена киловатт*часа в Китае примерно в два раза - а если сравнивать со всякими местами где много генерации, типа Иркутской области, то и в 3-4 раза выше, чем в России.

4. Китай планомерно повышает пенсионный возраст до 70 лет. Связано это с массовым старением населения. Это очевидный процесс - урбанизация приводит к тому, что рожают мало. Везде. В Гонконге уже отрицательная динамика, в Шанхае - почти. Никаких существенных льгот на детей в Китае нет, только недавно, в 2016, сняли ограничения для коренного населения на количество.

5. В Китае практически нет социалки. Забудьте про молочные кухни, льготы многодетным матерям, удешевлённую коммуналку-телефон для инвалидов-пенсионеров, льготный проезд для доноров и различных награждённых, и кучу остального.

6. В Китае хорошие пенсии получают от предприятий. Для этого нужна сущая мелочь - вкалывать лет 40, чтобы фирма не сдохла, чтобы ты не сдох, чтобы не уволили, и чтобы была белая зарплата. Если вы видите стонущего про огромные китайские пенсии фрилансера, то его «Хитрый План» - перетоптаться на левых разовых заработках, а потом прыгнуть на довольствие — не удастся. Вот в Китае такого нет в принципе. Пенсия в 4000 юаней ($600) вполне нормально, просто надо лет 25 поработать например на химпроизводстве, брать доп.смены, и с букетом болячек торжественно ухромать. У всего крупняка буржуйского вообще пенсий от фирмы нет. Что накопил, сидя перекладывая договора, и попивая кофе, то и проедаешь.

Так вот, в Китае традиции простые - старший сын заботится о родителях и даёт им денег, называя это пенсией...

В куче случаев в Китае термин "у нас хорошая пенсия" обозначает парня лет в 30, который пашет по 12 часов в день и скидывает на карточку 5-8 косарей юаней в месяц. Потому что он, в том же Гуанчжоу или Шанхае, в отличии от вечно "ищущих себя" родаков-фантазёров, очень неплохо зарабатывает, и такие деньги для него вполне позволительны.

Уложите себе в голову эту концепцию, сказок не бывает - или люди реально пахали на тяжёлых производствах и дожили до финала, или им помогают дети Кэшем...

7. Небольшие налоги и относительно высокая планка нулевой ставки НДФЛ в Китае компенсируются жестким подходом к бизнесу. Для бизнеса - высокие налоги, жесткая отчётность. И реальные сроки за неправильные действия. Условняк вообще не дают, сразу волокут в клетку. Очень тонизирует. Если вы китайцу расскажете, что ИП отдаёт 6% от оборота, а самозанятый 4, и в электронном виде, то он, китаец, сопьётся на глазах. Для него это сказочные условия ведения бизнеса, он никак ниже чем ~35% не сядет по налогам...

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