Великобритания начала поставку противотанкового вооружения на Украину

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18 января 2022, 12:48 Источник: bmpd.livejournal.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая 17 января 2022 года в Палате общин британского парламента, заявил, что Великобритания приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружения "в свете все более угрожающего поведения России".

В частности сэр Уоллес доложил следующее:

"Сегодня я могу подтвердить Палате представителей, что в свете все более угрожающего поведения России и в дополнение к нашей текущей поддержке, Великобритания предоставляет новый пакет помощи в области безопасности для повышения обороноспособности Украины.

Мы приняли решение поставлять Украине легкие, противотанковые, оборонительные системы вооружения. Небольшое количество британского персонала также проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL (миссии британских военных инструкторов на Украине), прежде чем вернуться в Соединенное Королевство.

Этот пакет помощи в области безопасности дополняет обучение и возможности, которые уже есть у Украины, а также те, которые также предоставляются Великобританией и другими союзниками в Европе и США. Украина имеет полное право защищать свои границы, и этот новый пакет помощи еще больше расширяет ее возможности.

Позвольте мне пояснить: эта поддержка предназначена для ближнего и явно оборонительного оружия; оно не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Они должны использоваться в целях самообороны, и британский персонал, проводящий начальную подготовку, вернется в Соединенное Королевство после ее завершения".



В данном случае речь может идти о поставках Украине из наличия британской армии американских ПТРК Javelin, так и (что выглядит более вероятным) переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW. Напомним, что комплекс NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) был совместно разработан шведской группой Saab AB и британским отделением группы Thales - Thales Air Defence (бывшая компания Short Brothers) по заданию и при финансировании британского министерства обороны и серийно производится с 2009 года.

NLAW представляет собой по сути ручной крупнокалиберный одноразовый противотанковый гранатомет с повышенной до 600 метров эффективной дальностью стрельбы реактивной гранаты за счет введения в нее блока инерциальной системы наведения. Перед пуском наводчик с помощью прицела Trijicon TA41 NLAW 2.5x20 в течении 3 секунд отслеживает угловую скорость цели, которая запоминается инерциальным блоком ракеты, затем вырабатывающим в полете поправки. Общий вес системы 12,4 кг, реактивная граната имеет диаметр двигательного отсека 115 мм и калибр мощной тандемной кумулятивной боевой части 150 мм и способна поражать цели как по линии полета, так и сверху.

Срок хранения комплекта NLAW составляет 20 лет, поэтому первые партии закупленных британской армией систем к настоящему времени достигли срока хранения 12 лет (и возможно более), и их отправка на Украину для "утилизации" имеет практический смысл.

Сообщается, что уже 17 января с британской авиабазы Брайт-Нортон в Киев были совершены два рейса тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС Великобритании, которые, видимо, начали доставку объявленных к передаче Украине противотанковых систем.

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