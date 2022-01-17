Волна Омикрона, накрывшая Нью-Йорк в декабре, начала отступать

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17 января 2022, 14:56 Источник: levik.blog

Сперва хорошие новости: статистика явно показывает, что волна Омикрона, накрывшая Нью-Йорк в декабре, наконец начала отступать. В городе до сих пор ежедневно выявляются десятки тысяч новых случаев, но уже заметно меньше, чем, скажем, неделю назад.

То есть, снижение заболеваний началось в аккурат по расписанию, как и предсказывали учёные. Кроме того, мы вроде как подтвердили, что этот штамм заметно менее смертелен, чем предыдущие.

Но есть и не очень хорошие новости...

Оказалось, что Омикрон всё же далеко не безобиден, особенно для тех, кто упрямо отказывался всё это время делать прививку. Помните, в конце декабря многие указывали на пример Южной Африки: мол, посмотрите, там волна пришла и ушла, а роста смертности так и не было. Оказалось, это был самообман ковидных оптимистов - рост смертности всё же пришёл, просто с задержкой где-то на три недели. И сейчас, когда количествo заражений падает у нас, мы испытываем тот же самый печальный эффект...

В ЮАР - пик заболеваемости в середине декабря, а пик смертности где-то в конце первой недели января

Хоть Омикрон действительно, похоже, помягче той же Дельты, разница не так сильна, чтоб компенсировать его очень сильную трансмиссивность. То есть, если представить, что Омикрон убивает вдвое реже Дельты, болеют им в пять раз больше...

Нью-Йорк - самый "соединённый" город в Америке

Именно поэтому весной 2020 года Ковид первым пришёл к нам, и поэтому же мы стали рекордсменами Омикрона в конце прошлого года. Это значит, что волна и на спад пошла у нас впереди остальных частей Америки.

Но если посмотреть на уровень госпитализации и смертности, то увидим, что они до сих пор растут...

Как долго это будет продолжаться, и до какого уровня дойдут эти показатели - пока неясно. Учитывая, что количество выявленных случаев Ковида в разы превысило установленные ранее рекорды, очень надеюсь, что мы и близко не дойдём до того ужаса, который творился в апреле 2020.

В Нью-Йорке почти три четверти населения полностью привиты

Со своих первых дней Омикрон в Америке был проблемой крупных городов, где уровень привитости населения сравнительно высок. Однако, сейчас болезнь растеклась по всей стране. Если посмотреть на карту США - она абсолютно вся заштихована багровыми тонами, а это значит, что Омикрон пришёл в те части Америки, где уровень вакцинации сильно ниже среднего - скорее всего из-за политических предпочтений жителей тех мест.

И всё же хочется надеяться, что в ближайшие недели мы не увидим зашкаливающую смертность в этих очагах вакцинного скептицизма.

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