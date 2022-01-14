Сенат США провалил принятие санкций против

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14 января 2022, 13:22 Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Сенате США ткрытым текстом звучало, что "это совсем другое", и не надо смешивать "Северный поток в Германию" и конфликт с Россией вокруг Украины.

Причины провала:

1. Нежелание затевать открытую свару с Германией, которая вцепилась в договоренности с "Газпромом". В этом плане Шольц и Ко продолжают придерживаться тех договоренностей, которые заключили Путин и Меркель - "Северный Поток-2" в обмен на сохранение транзита через Украину до 2024-го года. Плюс немцы не хотят терять деньги, которые они в него вложили. В особенности текущих проблем на энергорынке и будущих проблем порожденных изменениями в структуре немецкой энергетики.

2. Кроме того, демократы не слишком стремились подыгрывать Тэду Крузу, который был автором законопроекта. Он открытым текстом поливает администрацию Байдена за слабость и уступки Кремлю, представляя дело так, что он и его коллеги фактически заставляют президента проявлять жесткость. Поэтому в текущих реалиях принять законопроект Круза, означало подыграть самому Крузу, а также части республиканской партии. Поэтому несмотря на то, что демократы пробавляются угрожающей риторикой, как только дошло до дела, демократы его провалили, чтобы Круз не мог позиционировать себя как политика, который заставил администрацию Байдена действовать жестко.

Это не означает, что демократы позднее не проведут схожий закон (если будут соответствующие обстоятельства). Но сделать это они постараются так, чтобы это выглядело как чисто их инициатива. Позднее её можно представить как двухпартийную, которая проистекала из риторики Байдена и Белого Дома, а не из риторики Круза и республиканцев.

В конечном итоге, в Белом Доме не забыли, что именно Круз блокировал десятки назначений демократов в госорганы, ввиду чего некоторые должности были не заняты месяцами.

В итоге, конъюнктурные внешнеполитические и внутриполитические соображения перевесили хор европейских и американских истеричек, требовавших ввести новые санкции против "Северного потока-2" еще вчера.

Но сам вопрос конечно же не снят с повестки дня, а лишь отложен...

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