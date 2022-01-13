Мир на пороге эпохи многосторонней дипломатии «всех со всеми»

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13 января 2022, 13:04 Источник: www.ng.ru/blogs/pasternak

В США за 3 января выявлено более 1 млн. случаев заражений COVID-19. Это рекорд за всё время пандемии. Такая статистика вызвана, прежде всего, новым штаммом коронавируса – «омикроном».

Соединённые Штаты, вероятно, пострадают больше остальных от мирового кризиса

Последствия затронут рост экономики страны, а финансовые показатели крупнейших компаний, базирующихся как на Западном побережье в Калифорнии, так и на Восточном, в штате Нью-Йорк, будут снижены. Кроме того, потребуется относительно длительное время для восстановления внутреннего американского рынка.

В Евросоюзе (ЕС) ситуация если и лучше, то ненамного. Впрочем, некоторые европейские учёные-исследователи и врачи, в том числе и российские, считают, что нынешняя волна «омикрона» может стать последней, и пандемия закончится уже в 2022 году...

Но пока у нас нет точных расчётов или математических моделей окончания глобальной эпидемии, стоит обратить внимание на геополитический расклад мира. Правительство КНР, например, начинало год активнее остальных наиболее влиятельных участников международной политики.

Внешнеэкономический и внешнеполитический курс на 2022 год Пекин обозначил весьма чётко и уверенно:

- помощь нуждающимся странам с вакцинами; существенные инвестиции в зарубежные рынки;

- отправка китайских врачей и учёных для борьбы с COVID-19 в страны

- установление тесных связей с государствами Юго-Восточной Азии (ЮВА) и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Более того, Китай активно применяет инструменты «вакцинной» дипломатии (так же, кстати, как это делают страны Европы и США с Pfizer (ФРГ/США) и Moderna (США)). Всё это, безусловно, крайне положительно сказывается на международном имидже страны.

При этом главное отличие Китая от Запада сегодня в том, что там нет миллионов заражений вирусом в сутки, а также отсутствует необходимость серьёзно тормозить и ограничивать карантинами внутренний рынок (внешней уже заработал довольно неплохо для изоляционистских времён пандемии). Это позволяет Пекину не только конструктивно развивать промышленность, конкурируя с США и ЕС, но и продвигать зарубежное влияние через «мягкую силу» (soft power) в дипломатии и экономике.

Геополитика в новом 2022-м году будет интереснее и динамичнее, ведь пандемия всё-таки движется к завершающей фазе, а значит, ведущим игрокам на мировой арене придётся адаптироваться к постпандемической эпохе постмодерна (вот такая забавная тавтология).

Противостояние за глобальное влияние уже идёт между США и КНР. ЕС, в свою очередь, претендует на 3-й центр силы. Великобритания активно поддерживаетстраны Запада, но также и выстраивает самостоятельную международную дипломатию с целью повышения собственного влияния. Россия распространяет влияние на постсоветское пространство. А Бразилия и Чили уже конкурируют за лидерство в Южной Америке.

Иными словами, мир на пороге новой эпохи международных отношений - эпохи многосторонней дипломатии «всех со всеми».

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